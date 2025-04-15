На Киевщине священник "приватизировал" церковь: подробности дела

В селе Процив, что в Киевской области, правоохранители разоблачили настоятеля религиозной общины, который незаконно завладел культовыми помещениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По данным источников РБК-Украина, речь о настоятеле Свято-Михайловского храма села Процив Юраше Владимире.
Работники полиции выяснили, что настоятель религиозной общины в селе Процев Бориспольского района, в сговоре с родственницей, незаконно завладел культовыми помещениями. Речь о здании храма и его хозяйственные помещения площадью почти 500 квадратных метров.
Благодаря своему служебному положению, архимандрит внес в официальный документ заведомо ложные сведения о решении собрания общины о передаче церковного имущества. Затем он передал этот документ церковному руководству и получил благословение на отчуждение помещений.
Поддельный протокол вместе с другими документами был передан частному нотариусу и заключен договор пожертвования имущества в пользу сестры настоятеля. Таким образом, злоумышленники незаконно "приватизировали" культовые сооружения общины на сумму более 7 миллионов гривен.
Следователи, под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили настоятелю о подозрении по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.
Напомним, по данным источников РБК-Украина, сегодня сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП.
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