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В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Понедельник 26 августа 2024 11:40
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В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото) Ключи от новых домов уже получили 45 военных (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Ирина Костенко

В Киевской области построили первый инклюзивный городок для ветеранов. Ключи от новых домов уже передали 45 военным, которые во время боевых действий получили существенные физические повреждения.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской ОГА Руслана Кравченко в Facebook рассказывает, как выглядит городок и что известно об этом проекте.

Как выглядит инклюзивный городок

Согласно информации Кравченко, в целом в комплексе 59 домов, каждый из которых - на 75-80 квадратных метров.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Жилой комплекс для ветеранов (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"Жилье и земля, а это 4-5 соток, станут собственностью наших защитников и их семей. Благотворители также помогут сделать ремонт в домах, установят кухонную мебель и обустроят санузлы. Все с учетом потребностей ветеранов и для их комфорта", - рассказал чиновник.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Некоторые из домов уже обустроены для комфортной жизни (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Он отметил, что дома - с просторными террасами. В них все необходимое: вода, электричество, газ, канализация. Тротуары и проезды обустроены так, чтобы жители легко передвигались по городу.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Дома с просторными террасами (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"Есть зона отдыха, сквер, спортивные и детские площадки, зоны для барбекю, почтомат, достраивают укрытие. Построят амбулаторию и магазин", - добавил глава ОГА.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Детская площадка на территории городка (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Кто будет жить в новом городке

По словам Кравченко, ключи от новых домов уже передали 45 военным, которые во время боевых действий получили существенные физические повреждения.

"Здесь будут жить защитники из разных военных подразделений, а также семьи погибших. Со своей стороны КОВА ориентировалась на подшефные бригады: 72 ОМБР, 114 ТРО, 3-я штурмовая, ГУР", - рассказал он.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Первые ключи для защитников Украины (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Чиновник уточнил, что всех кандидатов на проживание в городке подавало командование военных подразделений.

"Тем, кто вернулся с фронта и имеет серьезные травмы, приходится фактически начинать жизнь с начала. И этот период адаптации должны проходить совместно с теми, кто нас защищает. Это не просто. Это крайне болезненно. Но украинские ветераны не будут наедине со своими проблемами", - подчеркнул он.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Официальное вручение ключей от жилья (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Критерии для получения жилья в городке такие: это бойцы, которые получили ранения и не могут больше проходить службу, имеют семью и не имеют собственного жилья.

"КОВА берет на себя оформление детей в ближайшие детсады и школы. Доставлять их туда будет специальный автобус, который также приобрели благотворители. Поможем и с трудоустройством и профессиональным переобучением", - рассказал чиновник.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Школьный автобус для детей (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Он добавил, что такие городки должны быть в каждой общине Киевской области, в каждом районе Киевской области, в каждой области.

"Поэтому работаю дальше над поиском благотворителей и расширением подобных проектов", - написал Кравченко.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Ключи от домов в городке получили уже 45 военных (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

За чьи средства был реализован проект

Кравченко напомнил, что задача президента Украины для всех четкая - поддерживать ветеранов на всех уровнях и конкретными делами.

"И я благодарен приобщающимся к этому меценатам", - отметил чиновник.

Он уточнил, что реализовать уникальный проект финансово помогли благотворительный фонд Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалівка".

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Официальное открытие инклюзивного городка (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"После нашего разговора Андрею Засухе понадобилось 15 минут, чтобы принять решение и начать строить. Реализовали все за 9 месяцев. Ни одной копейки областного или государственного бюджета не задействовали", - подчеркнул глава Киевской ОГА.

Он отметил также, что производители строительных материалов Киевской области делали максимальные скидки, что позволило построить еще больше жилья, ведь материалы отдавали по себестоимости.

В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Проект городка для ветеранов (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет ветеранская политика Украины.

Читайте также, куда обращаться за помощью из-за нарушений прав военных и ветеранов.

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