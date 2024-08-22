П'ять напрямків. Шмигаль розповів, якою буде ветеранська політика України

Український уряд реалізовує нову ветеранську політику. Вона зосереджена на п'яти напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Ветеранському форумі.

Шмигаль нагадав, що рік тому уряд визначив контури нової ветеранської політики, а вже зараз втілює її у життя. Вона сконцентрована на наступних напрямках:

Перший напрям

За словами Шмигаля, перший напрям - сервісна інфраструктура для українських захисників. Зокрема, це:

запровадження нових послуг;

діджиталізація ветеранських сервісів;

інтеграція реєстрів;

спрощення процедур;

масштабування так званих "єдиних вікон" для ветеранів у ЦНАПах

Головний принцип - зручні та швидкі послуги без бюрократії.

Також в Україні підготують фахівців, які допомагатимуть воїнам адаптуватись до мирного життя. До кінця року планується навчити близько трьох тисяч таких фахівців. На це передбачено 2,9 млрд гривень.

"Формуємо мережу ветеранських просторів. В одній точці ветерани отримуватимуть юридичну, соціальну, інформаційну та інші види підтримки", - додав прем'єр.

Другий напрям

Шмигаль розповів, що другий напрям нової ветеранської політики - умови для економічної активності захисників. Це насамперед стосується працевлаштування чи започаткування власного бізнесу.

Вже сьогодні ветерани можуть отримати нову професію або вдосконалити знання через Центри профтехосвіти Держслужби зайнятості, через ваучери на навчання.

Також для ветеранів передбачено допомогу на початок власного бізнесу в рамках програми єРобота.

Третій напрям

Прем'єр зазначив, що третій напрям - лікування та реабілітація.

"Наш обов'язок допомогти захисникам та захисникам відновитися фізично та психологічно. Ставимо амбітні цілі - відкрити у всіх регіонах сучасні Центри реабілітації для військовослужбовців та ветеранів. За зразком того, який зараз працює у Бородянці Київської області", - заявив Шмигаль.

Також зараз діє послуга з психологічної допомоги для ветеранів та членів їхніх сімей. Також вони отримують відшкодування за планову стоматологічну допомогу. Для них передбачено безкоштовне зубопротезування.

Четвертий напрямок

Глава українського уряду додав, що четвертий напрямок - доступне житло для захисників.

Торік 2,6 тисячі ветеранів отримали грошові компенсації на купівлю житла. Цього року на це передбачили 5,7 млрд гривень.

Також ветерани можуть скористатися програмою єОселя. Позика під 7% на 20 років з мінімальним початковим внеском.

П'ятий напрямок

П'ятий напрямок, за словами Шмигаля, - вшанування подвигу українських військових.

Одним з проектів є створення Національного військового меморіального цвинтаря. Для цього вже було визначено локацію.

"Для держави та нації важливо загалом переосмислити та нормувати культуру місць поховання наших героїв. Пам'ятати, вшановувати, виховувати прикладом героїв молоде покоління - таких результатів ми прагнемо", - зазначив прем'єр.