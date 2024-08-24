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Порушення прав військових та ветеранів: куди звертатися за допомогою

Субота 24 серпня 2024 19:17
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Порушення прав військових та ветеранів: куди звертатися за допомогою Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У випадку порушення прав військовослужбовців, поліцейських, ветеранів війни та їхніх родин, громадяни можуть звернутися до Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав та свобод людини, зокрема в секторі безпеки та оборони.

Особлива увага приділяється ветеранській політиці, яка спрямована на забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни та членів їхніх родин. Проте, через застарілість законодавства та відсутність належних механізмів реалізації, ці права не завжди вдається реалізувати повною мірою.

Якщо вам не виплатили грошове забезпечення, несвоєчасно надали одноразову допомогу або були інші порушення, ви можете звернутися до Офісу Омбудсмана.

Контакти для звернень:

  • Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008
  • Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua
  • Телефони: 0 800 501 720; 044 299 74 08

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