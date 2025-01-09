На Київщині сталася сутичка між родичами "ухилянта" та ТЦК: подробиці

Під час перевірки документів співробітники територіального центру комплектування (ТЦК) виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Далі події розгорталися напружено.

Співробітники ТЦК запросили чоловіка до автомобіля, щоб супроводити його до місця роботи, де він мав забрати особисті речі.

Однак біля місця його роботи їх уже чекали родичі, які спробували перешкодити діям представників військкомату. Хоча сам чоловік поводився коректно, його родичі вдалися до агресії, провокуючи конфлікт.

Відео: Світлана Лагутенко

Кульмінацією стала поява стороннього юнака, який почав кидати каміння у військових. Інцидент завершився бійкою.

Після цього інциденту Димерська селищна рада направила звернення до Вишгородського районного управління поліції та Вишгородського ТЦК щодо подій, які відбулись близько 13:00.

Фото: Димерська громада

У зверненні влада закликала до ретельного розслідування дій усіх учасників конфлікту, зокрема представників ТЦК та родичів чоловіка.