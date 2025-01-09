В Киевской области произошла стычка между родственниками "уклониста" и ТЦК: подробности

Во время проверки документов сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации согласно базе "Оберіг". Далее события разворачивались напряженно.

Сотрудники ТЦК пригласили мужчину в автомобиль, чтобы сопроводить его к месту работы, где он должен был забрать личные вещи.

Однако у места его работы их уже ждали родственники, которые попытались помешать действиям представителей военкомата. Хотя сам мужчина вел себя корректно, его родственники прибегли к агрессии, провоцируя конфликт.

Видео: Светлана Лагутенко

Кульминацией стало появление постороннего юноши 2001 года рождения, который начал бросать камни в военных. Инцидент завершился дракой.

После этого инцидента Дымерский поселковый совет направил обращение в Вышгородское районное управление полиции и Вышгородский ТЦК относительно событий, которые произошли около 13:00.

В обращении власти призвали к тщательному расследованию действий всех участников конфликта, в частности представителей ТЦК и родственников уклониста.