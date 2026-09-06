В Киевской области вспыхнул масштабный пожар после атаки РФ (фото)

Российские захватчики снова атаковали Киевскую область, в результате чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Украины.

Кроме того, известно, что в области повреждено 28 объектов в пяти районах.

Воздушное нападение российских захватчиков по Бучанскому району оборвало жизни двух человек.

Уже утром пожар удалось полностью ликвидировать. В результате новой вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.

Специалисты работали на нескольких участках, благодаря чему огонь не распространился на соседние объекты.

Из-за масштабного возгорания, высокой температуры и сильного задымления спасателям пришлось привлечь дополнительные силы и технику ГСЧС.

По словам спасателей, в Фастовском районе после российского удара загорелся объект инфраструктуры.

Напомним, что вечером 5 сентября Россия более двух часов била по Запорожью.

Также мы сообщали, что враг ударил дронами по предприятиям в Хмельницкой области: есть разрушения и пострадавшие.

Кроме того, недавно россияне атаковали Софиевскую Борщаговку под Киевом, в результате чего возник пожар на складских помещениях.