В Киевской области вспыхнул масштабный пожар после атаки РФ (фото)
Российские захватчики снова атаковали Киевскую область, в результате чего возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Украины.
По словам спасателей, в Фастовском районе после российского удара загорелся объект инфраструктуры.
Из-за масштабного возгорания, высокой температуры и сильного задымления спасателям пришлось привлечь дополнительные силы и технику ГСЧС.
Специалисты работали на нескольких участках, благодаря чему огонь не распространился на соседние объекты.
Уже утром пожар удалось полностью ликвидировать. В результате новой вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.
Атака РФ на Киевщину 5 сентября
Воздушное нападение российских захватчиков по Бучанскому району оборвало жизни двух человек.
Кроме того, известно, что в области повреждено 28 объектов в пяти районах.
Под удары врага попали:
- частные и многоквартирные дома;
- складские помещения;
- железнодорожное полотно;
- территория сельскохозяйственного предприятия;
- транспортные средства.
"Прошу жителей Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - призвал местное население глава КОГА Тимур Ткаченко.
Напомним, что вечером 5 сентября Россия более двух часов била по Запорожью.
Также мы сообщали, что враг ударил дронами по предприятиям в Хмельницкой области: есть разрушения и пострадавшие.
Кроме того, недавно россияне атаковали Софиевскую Борщаговку под Киевом, в результате чего возник пожар на складских помещениях.