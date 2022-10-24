На Київщині сьогодні будуть вибухи: названо причину

Сьогодні після 16:00 у Білоцерківському районі (Київська область) буде чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні, 24 жовтня, з 16:00 до 17:00, в районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні у звільненому Святогірську (Донецька область) під час розмінування загинув рятувальник.
Українські сапери постійно проводять роботу зі знищення залишених росіянами мін та боєприпасів, особливо на деокупованих територіях.
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