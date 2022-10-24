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В Киевской области сегодня будут взрывы: названа причина

Фото: саперы сегодня будут работать в Белоцерковском районе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня после 16:00 в Белоцерковском районе (Киевская область) будут слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Сегодня, 24 октября, с 16:00 до 17:00, в районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых общинах возможны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в освобожденном Святогорске (Донецкая область) при разминировании погиб спасатель.

Украинские саперы постоянно проводят работу по уничтожению оставленных россиянами мин и боеприпасов, особенно на деоккупированных территориях.

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Киевская областьВзрыв