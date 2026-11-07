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На Київщині рятувальники дістали з-під завалів чоловіка після удару дрона по будинку

02:14 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники на місці зруйнованого будинку в Богданівці Броварського району (t.me/dsns_telegram)

У ніч на 7 листопада російський дрон влучив у приватний будинок у селі Богданівка Броварського району. Під завалами опинилося подружжя, обоє отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Ворожий дрон поцілив у приватну оселю в Богданівці.

Внаслідок удару будинок зруйновано, спалахнула пожежа.

Під уламками опинилися чоловік і жінка. 66-річна жінка вибралася самостійно, а її 75-річного чоловіка деблокували рятувальники ДСНС.

Фото: наслідки російських ударів по Київщині (t.me/dsns_telegram)

Обоє постраждалих дістали травми. Пожежу ліквідовано.

Цієї ночі Росія атакувала Київ і область не лише дронами. Окупанти двічі вдарили балістичними ракетами, і вибухи лунали зокрема в передмісті столиці. За словами Віталія Кличка, ворог цілив по об'єктах інфраструктури.

Напередодні Зеленський попередив, що Росія готує новий удар по мостах та енергетиці України. Попередньої ночі, проти 6 листопада, внаслідок атаки на Київщину травмувалися троє людей у Бориспільському районі, а в Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено енергетичні об'єкти.

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Київська областьВійна в Україні