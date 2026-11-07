На Київщині рятувальники дістали з-під завалів чоловіка після удару дрона по будинку

Цієї ночі Росія атакувала Київ і область не лише дронами. Окупанти двічі вдарили балістичними ракетами, і вибухи лунали зокрема в передмісті столиці. За словами Віталія Кличка, ворог цілив по об'єктах інфраструктури.

Напередодні Зеленський попередив, що Росія готує новий удар по мостах та енергетиці України. Попередньої ночі, проти 6 листопада, внаслідок атаки на Київщину травмувалися троє людей у Бориспільському районі, а в Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено енергетичні об'єкти.