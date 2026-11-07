В Киевской области спасатели достали из-под завалов мужчину после удара дрона по дому

Этой ночью Россия атаковала Киев и область не только дронами. оккупанты дважды ударили баллистическими ракетами, и взрывы раздавались в частности в пригороде столицы. По словам Виталия Кличко, враг целил по объектам инфраструктуры.

Зеленский предупредил, что Россия готовит новый удар по мостам и энергетике Украины. Предварительной ночью, против 6 ноября, в результате атаки на Киевщину травмировались три человека в Бориспольском районе, а в Белоцерковском и Обуховском районах повреждены энергетические объекты.