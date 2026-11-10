На Київщині посилять режим світломаскування, - ОВА

У Київській області посилять режим світломаскування - це ускладнить дію російських засобів повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.
За підсумками засідання Ради оборони області було доручено на рівні районів та громад опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування.
"Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям", - зазначив Ткаченко.
Він додав, що такі заходи створять основу для "більш відповідального ставлення до використання електроенергії".
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 10 листопада, РФ вдарила по Переяславу на Київщині. Під удар потрапив будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.
Раніше, в ніч проти 6 листопада, російські окупанти атакували енергетичні об'єкти Київщини. Внаслідок обстрілу були поранені троє людей.