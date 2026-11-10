В Киевской области усилят режим светомаскировки, - ОВА

По итогам заседания Совета обороны области было поручено на уровне районов и общин обработать с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами усиление режима светомаскировки.

"Имеющиеся меры должны помочь несколько усложнить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерек и ночей. Решение необходимо. На него есть запрос от военных и должны помочь нашим защитникам", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что подобные мероприятия создадут основу для "более ответственного отношения к использованию электроэнергии".