В Киевской области усилят режим светомаскировки, - ОВА

В Киевской области усилят режим светомаскировки - это усложнит действие российских средств воздушного нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.
По итогам заседания Совета обороны области было поручено на уровне районов и общин обработать с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами усиление режима светомаскировки.
"Имеющиеся меры должны помочь несколько усложнить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерек и ночей. Решение необходимо. На него есть запрос от военных и должны помочь нашим защитникам", - отметил Ткаченко.
Он добавил, что подобные мероприятия создадут основу для "более ответственного отношения к использованию электроэнергии".
Напомним, в ночь на сегодня, 10 ноября, РФ ударила по Переяславу в Киевской области. Под удар попал дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.
Ранее, в ночь на 6 ноября, российские оккупанты атаковали энергетические объекты Киевщины. В результате обстрела были ранены три человека.