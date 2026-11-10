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На Київщині посилять режим світломаскування, - ОВА

22:26 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
На Київщині посилять режим світломаскування, - ОВА Фото: на Київщині посилять режим світломаскування (Getty Images)
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У Київській області посилять режим світломаскування - це ускладнить дію російських засобів повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За підсумками засідання Ради оборони області було доручено на рівні районів та громад опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування.

"Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що такі заходи створять основу для "більш відповідального ставлення до використання електроенергії".

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 10 листопада, РФ вдарила по Переяславу на Київщині. Під удар потрапив будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.

Раніше, в ніч проти 6 листопада, російські окупанти атакували енергетичні об'єкти Київщини. Внаслідок обстрілу були поранені троє людей.

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