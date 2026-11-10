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В Киевской области усилят режим светомаскировки, - ОВА

22:26 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киевской области усилят режим светомаскировки, - ОВА Фото: в Киевской области усилят режим светомаскировки (Getty Images)
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В Киевской области усилят режим светомаскировки - это усложнит действие российских средств воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

По итогам заседания Совета обороны области было поручено на уровне районов и общин обработать с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами усиление режима светомаскировки.

"Имеющиеся меры должны помочь несколько усложнить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерек и ночей. Решение необходимо. На него есть запрос от военных и должны помочь нашим защитникам", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что подобные мероприятия создадут основу для "более ответственного отношения к использованию электроэнергии".

Напомним, в ночь на сегодня, 10 ноября, РФ ударила по Переяславу в Киевской области. Под удар попал дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.

Ранее, в ночь на 6 ноября, российские оккупанты атаковали энергетические объекты Киевщины. В результате обстрела были ранены три человека.

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