На Київщині погіршилася якість повітря: де слід тримати вікна зачиненими

У Київській області вранці 1 листопада тимчасово погіршилася якість повітря у шести населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.
Як повідомляється, зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря у Іванкові, Білій Церкві, Вишневому, Обухові, Борисполі та Броварах.
У цих населених пунктах спотерігається помірний рівень дрібнодисперсного пилу, що має тенденцію до зниження.
В інших населених пунктах Київщини, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.
Хмарна погода з опадами (невеликий дощ) сприяє природному очищенню приземного шару атмосфери від пилу та домішок.
Помірний північно-західний вітер забезпечує інтенсивне перемішування повітряних мас та швидке розсіювання шкідливих речовин, завдяки чому загальний індекс якості повітря (AQI) по області перебуває в межах безпечної норми.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну понад 400 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.
До того ж Росія другу добу поспіль атакує Київщину дронами. Під ударами - житло, цивільні об’єкти та енергетична інфраструктура.
Наслідки атак зафіксовано у шести районах області - Обухівському, Бориспільському, Броварському, Бучанському, Фастівському та Білоцерківському. Є постраждала жінка в Обухівському районі.