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На Київщині погіршилася якість повітря: де слід тримати вікна зачиненими

11:30 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: на Київщині погіршилася якість повітря (колаж РБК-Україна)

У Київській області вранці 1 листопада тимчасово погіршилася якість повітря у шести населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Як повідомляється, зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря у Іванкові, Білій Церкві, Вишневому, Обухові, Борисполі та Броварах.

У цих населених пунктах спотерігається помірний рівень дрібнодисперсного пилу, що має тенденцію до зниження.

В інших населених пунктах Київщини, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Хмарна погода з опадами (невеликий дощ) сприяє природному очищенню приземного шару атмосфери від пилу та домішок.

Помірний північно-західний вітер забезпечує інтенсивне перемішування повітряних мас та швидке розсіювання шкідливих речовин, завдяки чому загальний індекс якості повітря (AQI) по області перебуває в межах безпечної норми.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну понад 400 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

До того ж Росія другу добу поспіль атакує Київщину дронами. Під ударами - житло, цивільні об’єкти та енергетична інфраструктура.

Наслідки атак зафіксовано у шести районах області - Обухівському, Бориспільському, Броварському, Бучанському, Фастівському та Білоцерківському. Є постраждала жінка в Обухівському районі.

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Київська областьЗабруднення повітря