В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где следует держать окна закрытыми

Как сообщается, зафиксировано временное ухудшение качества воздуха в Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Обухове, Борисполе и Броварах.

В этих населенных пунктах наблюдается умеренный уровень мелкодисперсной пыли, имеющий тенденцию к понижению.

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Облачная погода с осадками (небольшой дождь) способствует естественному очищению приземного слоя атмосферы от пыли и примесей.

Умеренный северо-западный ветер обеспечивает интенсивное перемешивание воздушных масс и быстрое рассеяние вредных веществ, благодаря чему общий индекс качества воздуха (AQI) по области находится в пределах безопасной нормы.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.