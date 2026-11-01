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В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где следует держать окна закрытыми

11:30 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Киевской области ухудшилось качество воздуха (коллаж РБК-Украина)

В Киевской области утром 1 ноября временно ухудшилось качество воздуха в шести населённых пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной военной администрации.

Как сообщается, зафиксировано временное ухудшение качества воздуха в Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Обухове, Борисполе и Броварах.

В этих населенных пунктах наблюдается умеренный уровень мелкодисперсной пыли, имеющий тенденцию к понижению.

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Облачная погода с осадками (небольшой дождь) способствует естественному очищению приземного слоя атмосферы от пыли и примесей.

Умеренный северо-западный ветер обеспечивает интенсивное перемешивание воздушных масс и быстрое рассеяние вредных веществ, благодаря чему общий индекс качества воздуха (AQI) по области находится в пределах безопасной нормы.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину более 400 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

К тому же Россия вторые сутки атакует Киевщину дронами. Под ударами - жилье, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Последствия атак зафиксированы в шести районах области - Обуховском, Бориспольском, Броварском, Бучанском, Фастовском и Белоцерковском. Есть пострадавшая женщина в Обуховском районе.

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Киевская областьЗагрязнение воздуха