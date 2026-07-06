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На Київщині оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

23:36 06.07.2026 Пн
2 хв
Скільки мирних життів забрала масована російська атака на Київщину?
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки російської атаки на Вишневе в Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

На Київщині 7 липня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

На всій території Київської області 7 липня приспустять державні прапори. Також того дня обов'язково обмежать проведення розважальних заходів і звучання розважальної музики.

Скільки людей загинуло

За словами Калашника, Київщина втратила вісім людей.

"Вісім життів, які забрала Росія. Вісім родин, для яких цей день назавжди розділив життя на "до" і "після"", - написав очільник ОВА, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.

Калашник наголосив, що атака вкотре довела: Росія свідомо веде війну проти мирного населення. Ракети та дрони знову били по житлових кварталах, забираючи життя, руйнуючи домівки та калічачи людські долі.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе Бучанського району.

За даними Київської ОВА, у Вишневому удар знищив майже пʼять вулиць, пошкодив десятки будинків, а на місці тривали пожежі та була загроза повторної детонації. Із міста евакуювали понад 600 людей, зокрема 117 вивели з укриття, яке опинилося в епіцентрі вибуху.

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Київська областьВійна в Україні