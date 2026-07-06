В Киевской области объявили День траура по погибшим в результате атаки РФ

В Киевской области 7 июля объявили День траура по погибшим в результате массированной российской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.
По словам Калашника, Киевщина потеряла восемь человек.
"Восемь жизней, которые унесла Россия. Восемь семей, для которых этот день навсегда разделил жизнь на "до" и "после"", - написал глава ОВА, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Калашник подчеркнул, что атака еще раз доказала: Россия сознательно ведет войну против мирного населения. Ракеты и дроны снова били по жилым кварталам, унося жизнь, разрушая дома и калеча человеческие судьбы.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое Бучанского района.
По данным Киевской ОВА, в Вишневом удар уничтожил около пяти улиц, повредил десятки домов, а на месте продолжались пожары и была угроза повторной детонации. Из города эвакуировали более 600 человек, в том числе 117 вывели из укрытия, оказавшегося в эпицентре взрыва.