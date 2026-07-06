В Киевской области объявили День траура по погибшим в результате атаки РФ

На всей территории Киевской области 7 июля опустят государственные флаги. Также в тот день обязательно ограничат проведение развлекательных мероприятий и звучание развлекательной музыки.

Сколько человек погибло

По словам Калашника, Киевщина потеряла восемь человек.

"Восемь жизней, которые унесла Россия. Восемь семей, для которых этот день навсегда разделил жизнь на "до" и "после"", - написал глава ОВА, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Калашник подчеркнул, что атака еще раз доказала: Россия сознательно ведет войну против мирного населения. Ракеты и дроны снова били по жилым кварталам, унося жизнь, разрушая дома и калеча человеческие судьбы.