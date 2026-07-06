На Київщині оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника .

На всій території Київської області 7 липня приспустять державні прапори. Також того дня обов'язково обмежать проведення розважальних заходів і звучання розважальної музики.

Скільки людей загинуло

За словами Калашника, Київщина втратила вісім людей.

"Вісім життів, які забрала Росія. Вісім родин, для яких цей день назавжди розділив життя на "до" і "після"", - написав очільник ОВА, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.

Калашник наголосив, що атака вкотре довела: Росія свідомо веде війну проти мирного населення. Ракети та дрони знову били по житлових кварталах, забираючи життя, руйнуючи домівки та калічачи людські долі.