На Київщині оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ
На Київщині 7 липня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.
На всій території Київської області 7 липня приспустять державні прапори. Також того дня обов'язково обмежать проведення розважальних заходів і звучання розважальної музики.
Скільки людей загинуло
За словами Калашника, Київщина втратила вісім людей.
"Вісім життів, які забрала Росія. Вісім родин, для яких цей день назавжди розділив життя на "до" і "після"", - написав очільник ОВА, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.
Калашник наголосив, що атака вкотре довела: Росія свідомо веде війну проти мирного населення. Ракети та дрони знову били по житлових кварталах, забираючи життя, руйнуючи домівки та калічачи людські долі.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе Бучанського району.
За даними Київської ОВА, у Вишневому удар знищив майже пʼять вулиць, пошкодив десятки будинків, а на місці тривали пожежі та була загроза повторної детонації. Із міста евакуювали понад 600 людей, зокрема 117 вивели з укриття, яке опинилося в епіцентрі вибуху.