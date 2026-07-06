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В Киевской области объявили День траура по погибшим в результате атаки РФ

23:36 06.07.2026 Пн
2 мин
Сколько мирных жизней унесло массированная российская атака на Киевщину?
aimg Екатерина Коваль
В Киевской области объявили День траура по погибшим в результате атаки РФ Фото: последствия российской атаки на Вишневое в Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)
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В Киевской области 7 июля объявили День траура по погибшим в результате массированной российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.

На всей территории Киевской области 7 июля опустят государственные флаги. Также в тот день обязательно ограничат проведение развлекательных мероприятий и звучание развлекательной музыки.

Сколько человек погибло

По словам Калашника, Киевщина потеряла восемь человек.

"Восемь жизней, которые унесла Россия. Восемь семей, для которых этот день навсегда разделил жизнь на "до" и "после"", - написал глава ОВА, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Калашник подчеркнул, что атака еще раз доказала: Россия сознательно ведет войну против мирного населения. Ракеты и дроны снова били по жилым кварталам, унося жизнь, разрушая дома и калеча человеческие судьбы.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое Бучанского района.

По данным Киевской ОВА, в Вишневом удар уничтожил около пяти улиц, повредил десятки домов, а на месте продолжались пожары и была угроза повторной детонации. Из города эвакуировали более 600 человек, в том числе 117 вывели из укрытия, оказавшегося в эпицентре взрыва.

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