На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, є поранені

Як повідомляють поліцейські, стрілянина сталася біля одного з дитячих майданчиків.

Правоохоронці з'ясували, що ввечері до групи людей підійшов невідомий чоловік. Він зробив їм зауваження та почав нецензурно висловлюватися на адресу двох громадян. Коли один із чоловіків спробував підійти до нього, фігурант двічі вдарив його кулаком в обличчя.

Після цього нападник дістав із наплічної сумки пристрій для відстрілу гумових куль і щонайменше десять разів вистрілив у бік обох чоловіків.

Поліцейські показали, хто влаштував стрілянину у Василькові (Фото: kv.npu.gov.ua)

Постраждалих, віком 42 та 30 років, із непроникаючими вогнепальними пораненнями доправили до лікарні.

Особу нападника оперативно встановили працівники Васильківського відділу поліції спільно з управлінням карного розшуку поліції Київщини. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили речові докази.

Поліцейські показали, де саме сталася стрілянина у Василькові (Фото: kv.npu.gov.ua)

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру в хуліганстві із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень - ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.