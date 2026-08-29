На Київщині через удар РФ по складах загинули 27 людей, понад 40 постраждали

За його словами, станом на зараз на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території.

"На жаль, станом на зараз відомо про 27 загиблих. І ця цифра може бути не остаточною. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким", - повідомив Ткаченко.

Також травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини. Всі отримали кваліфіковану допомогу, 7 потерпілих ушпиталили.

З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку.

Триває оцінка завданої громаді шкоди. Наразі відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню. Для тих, чиє житло постраждало, є можливість тимчасового проживання.

Тим часом президент Володимир Зеленський заслухав доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького та міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

За його словами, ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Слідчі Нацполіції та СБУ проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.

"Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки", - наголосив президент.