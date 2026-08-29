В Киевской области из-за удара РФ по складам погибли 27 человек, более 40 пострадали

По его словам, по состоянию на сейчас на локации продолжаются аварийно-спасательные и противопожарные работы. Производится разборка конструкций, тушение пожаров, поисково-спасательные работы и обследование зданий и прилегающей территории.

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 27 погибших. И эта цифра может быть не окончательной. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким", - сообщил Ткаченко.

Также травмы разной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка. Все получили квалифицированную помощь, 7 пострадавших госпитализировали.

Из зоны чрезвычайного происшествия были эвакуированы 381 человек, из них 59 детей. В Дмитровке развернут оперативный штаб для обработки обращений от местных жителей. Также в штабе можно получить горячее питание и психологическую поддержку.

Идет оценка причиненного обществу вреда. Сейчас известно о около 50 жилых зданий, которые получили повреждения разной степени. Тем, чье жилье пострадало, есть возможность временного проживания.

Тем временем, президент Владимир Зеленский заслушал доклады премьер-министра Сергея Корецкого и министра внутренних дел Ивана Выговского.

По его словам, допустившие это должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и СБУ проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности.

"Есть нормы: боеприпасов рядом с домами, другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут соответствующие выводы", - подчеркнул президент.