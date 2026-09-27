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На Київщині через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

12:14 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Вишневому через атаку РФ загинула людина (facebook.com.DSNS.GOV.UA)

Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки у Київській області загинула одна людина, ще четверо - постраждали. Під ударом дронів опинилися Вишневе та Бровари.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

У Вишневому Бучанського району внаслідок влучання дрона пошкоджено п'ять автомобілів та сталося займання. Загибла жінка, троє людей постраждали.

У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки.

Оновлено 12:17

Ще одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Київщину.

У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Постраждав охоронець підприємства.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан та характер травм уточнюються. Медики надають необхідну допомогу.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю - частину покрівлі та фасад. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Обухові та Броварах на Київщині вранці 27 вересня зафіксоване тимчасове погіршення стану атмосферного повітря внаслідок російської атаки.

У Броварах в районі промзони виникла пожежа на одному з промислових підприємств внаслідок падіння уламків дрона.

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Київська областьВійна в УкраїніАтака дронів