На Київщині через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки у Київській області загинула одна людина, ще четверо - постраждали. Під ударом дронів опинилися Вишневе та Бровари.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.
У Вишневому Бучанського району внаслідок влучання дрона пошкоджено п'ять автомобілів та сталося займання. Загибла жінка, троє людей постраждали.
У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.
На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки.
Ще одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Київщину.
У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Постраждав охоронець підприємства.
Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан та характер травм уточнюються. Медики надають необхідну допомогу.
У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю - частину покрівлі та фасад. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Обухові та Броварах на Київщині вранці 27 вересня зафіксоване тимчасове погіршення стану атмосферного повітря внаслідок російської атаки.
У Броварах в районі промзони виникла пожежа на одному з промислових підприємств внаслідок падіння уламків дрона.