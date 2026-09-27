На Київщині через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Обухові та Броварах на Київщині вранці 27 вересня зафіксоване тимчасове погіршення стану атмосферного повітря внаслідок російської атаки.

У Броварах в районі промзони виникла пожежа на одному з промислових підприємств внаслідок падіння уламків дрона.