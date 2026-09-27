В Киевской области из-за атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие

В Вишневом Бучанского района в результате попадания дрона повреждены пять автомобилей и произошло возгорание. Погибшая женщина, три человека пострадали.

В Броварах из-за атаки возникли пожары складских и офисных зданий. Люди не пострадали.

На местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидирующие последствия атаки.

Обновлено 12:17

Еще один человек пострадал в результате вражеской атаки на Киевщину.

В Фастовском районе повреждено предприятие по производству окон и два автомобиля. Пострадал телохранитель предприятия.

Мужчину госпитализировали в больницу. Его состояние и характер травм уточняются. Медики оказывают необходимую помощь.

В Броварском районе в результате атаки повреждено складское здание - часть кровли и фасад. Также повреждено недостроенное административное здание другого предприятия.

Обновлено 13:04

В ГСЧС уточнили, что в Вишневом дрон упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили



Повреждены 5 автомобилей. Спасатели оказали помощь раненым, после чего их госпитализировали в больницу.

Фото: в Вишневом дрон упал на проезжую часть (t.me/dsns_telegram)