На Київщині через атаку РФ загинула людина, є постраждалі
Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки у Київській області загинула одна людина, ще четверо - постраждали. Під ударом дронів опинилися Вишневе та Бровари.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.
У Вишневому Бучанського району внаслідок влучання дрона пошкоджено п'ять автомобілів та сталося займання. Загибла жінка, троє людей постраждали.
У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.
На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки.
Оновлено 12:17
Ще одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Київщину.
У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Постраждав охоронець підприємства.
Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан та характер травм уточнюються. Медики надають необхідну допомогу.
У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю - частину покрівлі та фасад. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Обухові та Броварах на Київщині вранці 27 вересня зафіксоване тимчасове погіршення стану атмосферного повітря внаслідок російської атаки.
У Броварах в районі промзони виникла пожежа на одному з промислових підприємств внаслідок падіння уламків дрона.