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В Киевской области из-за атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие

12:14 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киевской области из-за атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие Иллюстративное фото: в Вишневом из-за атаки РФ погиб человек (facebook.com.DSNS.GOV.UA)
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В результате сегодняшней вражеской атаки в Киевской области погиб один человек, еще четверо - пострадали. Под ударом дронов оказались Вишневое и Бровары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

В Вишневом Бучанского района в результате попадания дрона повреждены пять автомобилей и произошло возгорание. Погибшая женщина, три человека пострадали.

В Броварах из-за атаки возникли пожары складских и офисных зданий. Люди не пострадали.

На местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидирующие последствия атаки.

Обновлено 12:17

Еще один человек пострадал в результате вражеской атаки на Киевщину.

В Фастовском районе повреждено предприятие по производству окон и два автомобиля. Пострадал телохранитель предприятия.

Мужчину госпитализировали в больницу. Его состояние и характер травм уточняются. Медики оказывают необходимую помощь.

В Броварском районе в результате атаки повреждено складское здание - часть кровли и фасад. Также повреждено недостроенное административное здание другого предприятия.

Обновлено 13:04

В ГСЧС уточнили, что в Вишневом дрон упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили

Повреждены 5 автомобилей. Спасатели оказали помощь раненым, после чего их госпитализировали в больницу.

Фото: в Вишневом дрон упал на проезжую часть (t.me/dsns_telegram)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Обухове и Броварах Киевской области утром 27 сентября зафиксировано временное ухудшение состояния атмосферного воздуха в результате российской атаки.

В Броварах в районе промзоны возник пожар на одном из промышленных предприятий в результате падения обломков дрона.

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