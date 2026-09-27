В Киевской области из-за атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие
В результате сегодняшней вражеской атаки в Киевской области погиб один человек, еще четверо - пострадали. Под ударом дронов оказались Вишневое и Бровары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.
В Вишневом Бучанского района в результате попадания дрона повреждены пять автомобилей и произошло возгорание. Погибшая женщина, три человека пострадали.
В Броварах из-за атаки возникли пожары складских и офисных зданий. Люди не пострадали.
На местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидирующие последствия атаки.
Обновлено 12:17
Еще один человек пострадал в результате вражеской атаки на Киевщину.
В Фастовском районе повреждено предприятие по производству окон и два автомобиля. Пострадал телохранитель предприятия.
Мужчину госпитализировали в больницу. Его состояние и характер травм уточняются. Медики оказывают необходимую помощь.
В Броварском районе в результате атаки повреждено складское здание - часть кровли и фасад. Также повреждено недостроенное административное здание другого предприятия.
Обновлено 13:04
В ГСЧС уточнили, что в Вишневом дрон упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили
Повреждены 5 автомобилей. Спасатели оказали помощь раненым, после чего их госпитализировали в больницу.
Фото: в Вишневом дрон упал на проезжую часть (t.me/dsns_telegram)
Напомним, ранее мы сообщали, что в Обухове и Броварах Киевской области утром 27 сентября зафиксировано временное ухудшение состояния атмосферного воздуха в результате российской атаки.
В Броварах в районе промзоны возник пожар на одном из промышленных предприятий в результате падения обломков дрона.