На Київщині біля приватного будинку знайшли частину російської ракети Х-101 (фото)

На території Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення бойової частини російської крилатої ракети Х-101. Небезпечну знахідку було виявлено посеред будинку.

Фото: На Київщині сапери знешкодили бойову частину ракети Х-101

Фахівці безпечно транспортували боєприпас до спеціального полігону, де його знищили шляхом контрольованого підриву.

ДСНС закликає громадян до підвищеної пильності. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти компетентні служби та уникати будь-яких контактів із потенційно небезпечними об’єктами.

Ракета Х-101

Це російська крилата ракета великої дальності, призначена для ураження стратегічних цілей із високою точністю. Вона може запускатися з бомбардувальників і має дальність польоту понад 4 тисячі кілометрів.

Х-101 оснащена сучасною системою наведення і малопомітна для радарів, що робить її складною для перехоплення. Через свою точність і потужність ця ракета широко використовується у Росії, включно з війною в Україні.