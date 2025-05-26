На Київщині біля приватного будинку знайшли частину російської ракети Х-101 (фото)

У Київській області піротехніки ДСНС виявили та знищили бойову частину російської ракети Х-101, знайдену біля приватного будинка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.
На території Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення бойової частини російської крилатої ракети Х-101. Небезпечну знахідку було виявлено посеред будинку.
Фахівці безпечно транспортували боєприпас до спеціального полігону, де його знищили шляхом контрольованого підриву.
ДСНС закликає громадян до підвищеної пильності. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти компетентні служби та уникати будь-яких контактів із потенційно небезпечними об’єктами.
Це російська крилата ракета великої дальності, призначена для ураження стратегічних цілей із високою точністю. Вона може запускатися з бомбардувальників і має дальність польоту понад 4 тисячі кілометрів.
Х-101 оснащена сучасною системою наведення і малопомітна для радарів, що робить її складною для перехоплення. Через свою точність і потужність ця ракета широко використовується у Росії, включно з війною в Україні.
Нагадаємо, що у 2024 році у Дніпрі місцевий житель під час прогулянки виявив фрагмент, схожий на нерозірвану крилату ракету "Калібр". Про знахідку чоловік повідомив до ДСНС.
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