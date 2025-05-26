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На Киевщине возле частного дома нашли часть российской ракеты Х-101 (фото)

Иллюстративное фото: На Киевщине возле частного дома нашли часть российской ракеты Х-101 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киевской области пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101, найденную возле частного дома.

На территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты Х-101. Опасная находка была обнаружена посреди дома.

Фото: На Киевщине саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-101

Специалисты безопасно транспортировали боеприпас на специальный полигон, где его уничтожили путем контролируемого подрыва.

ГСЧС призывает граждан к повышенной бдительности. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать компетентные службы и избегать любых контактов с потенциально опасными объектами.

Ракета Х-101

Это российская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения стратегических целей с высокой точностью. Она может запускаться с бомбардировщиков и имеет дальность полета более 4 тысяч километров.

Х-101 оснащена современной системой наведения и малозаметна для радаров, что делает ее сложной для перехвата. Из-за своей точности и мощности эта ракета широко используется в России, включая войну в Украине.

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Напомним, что в 2024 году в Днепре местный житель во время прогулки обнаружил фрагмент, похожий на неразорвавшуюся крылатую ракету "Калибр". О находке мужчина сообщил в ГСЧС.

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