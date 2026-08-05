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На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ

08:14 05.08.2026 Ср
2 хв
На цей раз росіяни обрали в основному логістику та склади
aimg Юлія Маловічко
Фото: наслідки атаки на Київщину (ДСНС України)

Під час нічної ворожої атаки на Київську область 14 людей загинули та 22 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Відомо, що наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох у Бучанському та одній у Фастівському.

"У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Також повідомляється, що у Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.

А в Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка наразі працівники ДСНС погасили вогонь на території логістичного підприємства.

"Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів" - додали в службі.

"Укрзалізниця" припинила рух на Броварщині

У Броварському районі через атаки на логістичні центри також порушено рух залізницею, шляхи якої пролягли поруч.

"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів", - повідомили в УЗ.

Відомо, що під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались.

Масований обстріл Києва та області

Росіяни в ніч на середу, 5 серпня, вдарили балістикою та дронами по столиці та Київській області. У самому Києві спалахнули вночі масові пожежі, переважно горіли склади.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загинула жінка, понад 20 осіб - травмовані.

Область

Кілька районів Київської області теж значно постраждали, серед них Броварський, Фастівський, Бучанський. Як зазначолось вище, в результаті - понад 10 загиблих та вдвічі більше постраждалих.

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Київська областьАтака дронів