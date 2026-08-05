На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ

Відомо, що наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох у Бучанському та одній у Фастівському.



"У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Також повідомляється, що у Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.

А в Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка наразі працівники ДСНС погасили вогонь на території логістичного підприємства.



"Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів" - додали в службі.

"Укрзалізниця" припинила рух на Броварщині

У Броварському районі через атаки на логістичні центри також порушено рух залізницею, шляхи якої пролягли поруч.

"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів", - повідомили в УЗ.

Відомо, що під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались.