В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ

Во время ночной вражеской атаки на Киевскую область 14 человек погибли и 22 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.
Известно, что подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, двух в Бучанском и одной в Фастовском.
"В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Большая Дымерка, селе Квитневе и селе Победа", - говорится в сообщении спасателей.
Также сообщается, что в Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.
А в Бучанском районе и продолжается ликвидация пожара складского здания в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка пока сотрудники ГСЧС погасили огонь на территории логистического предприятия.
"Спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности, ведь сохраняется риск повторных вражеских ударов", - добавили в службе.
В Броварском районе из-за атак на логистические центры также нарушено движение по железной дороге, пути которой пролегли рядом.
"По оперативной информации, есть погибшие, обнаруженные на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров", - сообщили в УЗ.
Известно, что во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры эвакуировались.
Россияне в ночь на среду, 5 августа, ударили баллистикой и дронами по столице и Киевской области. В Киеве вспыхнули ночью массовые пожары, преимущественно горели склады.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, погибла женщина, более 20 человек - травмированы.
Несколько районов Киевской области тоже значительно пострадали, в том числе Броварской, Фастовский, Бучанский. Как уже отмечалось выше, в результате - более 10 погибших и вдвое больше пострадавших.