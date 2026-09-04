Київщина отримала нову партію енергообладнання для підготовки до зими

Зі складів хабів Міністерства енергетики України до підприємств критичної інфраструктури Київщини доставили 33,6 тонни енергетичного обладнання. Допомогу надали Литва та Фінляндія.

Що передали Україні

Найбільшу частину поставки забезпечила фінська компанія Fingrid Oyj - регіон отримав від неї майже 22 тонни обладнання. Ще понад 11 тонн надійшло від литовської компанії Litgrid AB. До цієї партії, зокрема, увійшли трансформатори різної напруги.

Серед іншого обладнання, яке передали Київщині, - дизельні генератори та комплекти автоматичних вимикачів.

У Міністерстві енергетики зазначають, що це устаткування допоможе енергетикам області підготуватися до осінньо-зимового періоду.

Поставка до Київщини стала частиною ширшої підтримки української енергетики з боку міжнародних партнерів.

За даними Міненерго, протягом 24–30 серпня дві області України отримали від партнерів енергетичне обладнання загальною вартістю майже 1,8 млн євро.