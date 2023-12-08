В Київраді пояснили причини зупинки частини "синьої" гілки метро

До критичного стану конструкцій та потреби в терміновому ремонті на частині "синьої" гілки метро призвело неякісне будівництво, яке здійснювалося за часів Януковича. Зараз через піар Януковича з Азаровим страждатимуть кияни і міський бюджет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Київради Дмитра Білоцерковця.

"Просто нагадаю: станції метрополітену, які щойно закрили на ремонт, десять років тому відкривали "крєпкі господарники" Янукович та Азаров. Банда Януковича прийшла до влади в 2010 році і їм треба було показувати швидкий результат - терміново відкривати станції метро. І пофігу було на те, що гідроізоляцію не встигли зробити. Зараз через піар Януковича з Азіровим страждатимуть кияни і міський бюджет. Але полагодимо. Буде працювати", - заявив Білоцерковець.

Депутат зазначив, що нинішня ситуація стала наслідком неякісно виконаних проектних та будівельних робіт.

"Жага швидкого результату, скоріше за все, позначилася на проєктуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкцій. На папері, вірогідно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати", - наголосив Білоцерковець.

За його словами, щоб зрозуміти реальний стан конструкцій метрополітену, буде проведено експертизу.

"Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції, будемо знати лише за результатами експертизи", - сказав він.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

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