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В Киевсовете объяснили причины остановки части "синей" ветки метро

Пятница 08 декабря 2023 16:57
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В Киевсовете объяснили причины остановки части "синей" ветки метро Фото: в Киевсовете объяснили причины остановки части синей ветки метро (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

К критическому состоянию конструкций и необходимости срочного ремонта на части "синей" ветки метро привело некачественное строительство, которое осуществлялось во времена Януковича. Сейчас из-за пиара Януковича с Азаровым будут страдать киевляне и городской бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца.

"Просто напомню: станции метрополитена, которые только что закрыли на ремонт, десять лет назад открывали "крепкие хозяйственники" Янукович и Азаров. Банда Януковича пришла к власти в 2010 году и им нужно было показывать быстрый результат - срочно открывать станции метро. И пофигу было на то, что гидроизоляцию не успели сделать. Сейчас из-за пиара Януковича с Азировым будут страдать киевляне и городской бюджет. Но починим. Будет работать", - заявил Белоцерковец.

Депутат отметил, что нынешняя ситуация явилась следствием некачественно выполненных проектных и строительных работ.

"Жажда быстрого результата, скорее всего, сказалась на проектировании и строительных работах, что не могло не отразиться на состоянии конструкций. На бумаге, вероятно, все было хорошо, но мы же понимаем, что главное было отчитаться", - подчеркнул Белоцерковец.

По его словам, чтобы понять реальное состояние конструкций метрополитена, будет проведена экспертиза.

"Насколько там начудили Янукович, Азаров и ко, которые строили и запускали в эксплуатацию эти станции, будем знать только по результатам экспертизы", - сказал он.

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли во время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

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