У Києві ввели правила використання генераторів: що треба знати

Київська міська рада затвердила рекомендації щодо використання генераторів. Їх сформували для безпечної інтеграції пристроїв у міське середовище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міськради.
Через масовані ворожі обстріли по об’єктах енергетичної інфраструктури українці змушені все частіше використовувати генератори. Наразі це єдиний спосіб забезпечити людей електроенергією.
Однак, важливо дотримуватися правил пожежної безпеки за використання генераторів. Затверджені рекомендації Київради це враховують, зокрема:
Як зазначається, після прийняття цього рішення інспектори благоустрою розпочнуть інформаційно-роз'яснювальну роботу серед бізнесу та населення.
Читайте також, як безпечно використовувати генератори, щоб уникнути пожежі. Зокрема, генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу або снігу.
Раніше ми писали про те, чи можуть виписати штраф за перевищення шуму генератора і про які суми йдеться. Особу, яка використовує генератор, що перевищує допустимий рівень шуму, може бути притягнуто до відповідальності за ст. 182 КУпАП.