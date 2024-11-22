У Києві ввели правила використання генераторів: що треба знати

Читайте також, як безпечно використовувати генератори, щоб уникнути пожежі. Зокрема, генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу або снігу.

Раніше ми писали про те, чи можуть виписати штраф за перевищення шуму генератора і про які суми йдеться. Особу, яка використовує генератор, що перевищує допустимий рівень шуму, може бути притягнуто до відповідальності за ст. 182 КУпАП.