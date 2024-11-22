В Киеве ввели правила использования генераторов: что нужно знать

Читайте также, как безопасно использовать генераторы, чтобы избежать пожара. В частности, генератор не желательно включать во время повышенной влажности, дождя или снега.

Ранее мы писали о том, могут ли выписать штраф за превышение шума генератора и о каких суммах идет речь. Лицо, использующее генератор, превышающий допустимый уровень шума, может быть привлечено к ответственности по ст. 182 КУоАП.