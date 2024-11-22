В Киеве ввели правила использования генераторов: что нужно знать

Киевский городской совет утвердил рекомендации по использованию генераторов. Их сформировали для безопасной интеграции устройств в городскую среду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского горсовета.
Из-за массированных вражеских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры украинцы вынуждены все чаще использовать генераторы. Пока это единственный способ обеспечить людей электроэнергией.
Однако, важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании генераторов. Утвержденные рекомендации Киевсовета это учитывают, в частности:
Как отмечается, после принятия этого решения инспекторы благоустройства приступят к информационно-разъяснительной работе среди бизнеса и населения.
Читайте также, как безопасно использовать генераторы, чтобы избежать пожара. В частности, генератор не желательно включать во время повышенной влажности, дождя или снега.
Ранее мы писали о том, могут ли выписать штраф за превышение шума генератора и о каких суммах идет речь. Лицо, использующее генератор, превышающий допустимый уровень шума, может быть привлечено к ответственности по ст. 182 КУоАП.