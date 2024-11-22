В Киеве ввели правила использования генераторов: что нужно знать
Киевский городской совет утвердил рекомендации по использованию генераторов. Их сформировали для безопасной интеграции устройств в городскую среду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского горсовета.
Из-за массированных вражеских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры украинцы вынуждены все чаще использовать генераторы. Пока это единственный способ обеспечить людей электроэнергией.
Однако, важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании генераторов. Утвержденные рекомендации Киевсовета это учитывают, в частности:
- генераторы необходимо размещать только на открытом воздухе на ровной поверхности;
- расстояние между генераторами и деревьями должно быть равно 2,5 метра, между генераторами и кустарниками - 1,5 м;
- генераторы нельзя устанавливать внутри жилых, общественных, складских и производственных зданий (на крышах, балконах или пристройках);
- генераторы нужно устанавливать так, чтобы предотвратить поражение током людей и животных;
- пользователи устройств должны проходить обучение и инструктаж по их эксплуатации.
Как отмечается, после принятия этого решения инспекторы благоустройства приступят к информационно-разъяснительной работе среди бизнеса и населения.
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Ранее мы писали о том, могут ли выписать штраф за превышение шума генератора и о каких суммах идет речь. Лицо, использующее генератор, превышающий допустимый уровень шума, может быть привлечено к ответственности по ст. 182 КУоАП.