В Киеве ввели правила использования генераторов: что нужно знать

Киевский городской совет утвердил рекомендации по использованию генераторов. Их сформировали для безопасной интеграции устройств в городскую среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского горсовета.

Как отмечается, после принятия этого решения инспекторы благоустройства приступят к информационно-разъяснительной работе среди бизнеса и населения.

Однако, важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании генераторов. Утвержденные рекомендации Киевсовета это учитывают, в частности:

Из-за массированных вражеских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры украинцы вынуждены все чаще использовать генераторы. Пока это единственный способ обеспечить людей электроэнергией.

Читайте также, как безопасно использовать генераторы, чтобы избежать пожара. В частности, генератор не желательно включать во время повышенной влажности, дождя или снега.

Ранее мы писали о том, могут ли выписать штраф за превышение шума генератора и о каких суммах идет речь. Лицо, использующее генератор, превышающий допустимый уровень шума, может быть привлечено к ответственности по ст. 182 КУоАП.