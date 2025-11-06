Київрада виділить 120 млн гривень на програму закупівлі житла для військових та їхніх родин, - Кличко

"На сьогоднішньому засіданні Київрада розгляне питання про виділення майже 120 млн грн на співфінансування програми закупівлі житла 50/50 та 70/30. Це рішення теж стосуватиметься наших військових, ветеранів та їх родин. А також інших верств, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирній черзі в Києві", - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, за словами міського голови, сьогодні депутати міськради повинні розглянути питання про організацію безкоштовного харчування дітей з багатодітних родин у комунальних дитсадках.

"Серед невідкладного депутати Київради мають розглянути і питання про організацію безкоштовного харчування дітей з багатодітних родин у комунальних закладах дошкільної освіти - тобто, в дитячих садочках", - повідомив мер Києва.

Також Віталій Кличко зазначив, що Київрада має виділити кошти на докапіталізацію "Київміськбуду". Йдеться про спрямування останньої частини коштів, загальну суму яких ухвалили раніше.

Нагадаємо, Київ запровадив програму співфінансування житла для киян-учасників бойових дій та програму пільгового кредитування єОселя, яка також доступна для військових.

Для участі у програмі співфінансування потрібно стати на квартирний облік, а для участі в єОселі можна подати заявку онлайн через портал Дія. Детальні умови можна дізнатися у публікації на сайті КМДА.