RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Киевсовет выделит 120 млн гривен на программу закупки жилья для военных и их семей, - Кличко

Фото: Виталий Кличко заявил о финансировании жилищной программы для военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Киевсовет выделит около 120 млн грн на софинансирование программы закупки жилья. Это касается, в частности, военных, ветеранов и их семей, которые находятся в квартирной очереди в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева.

"На сегодняшнем заседании Киевсовет рассмотрит вопрос о выделении почти 120 млн грн на софинансирование программы закупки жилья 50/50 и 70/30. Это решение тоже будет касаться наших военных, ветеранов и их семей. А также других слоев населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находящихся на квартирной очереди в Киеве", - сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, по словам городского головы, сегодня депутаты горсовета должны рассмотреть вопрос об организации бесплатного питания детей из многодетных семей в коммунальных детсадах.

"Среди неотложного депутаты Киевсовета должны рассмотреть и вопрос об организации бесплатного питания детей из многодетных семей в коммунальных заведениях дошкольного образования - то есть в детских садах", - сообщил мэр Киева.

Также Виталий Кличко отметил, что Киевсовет должен выделить средства на докапитализацию "Киевгорстроя". Речь идет о направлении последней части средств, общую сумму которых было принято ранее.

Напомним, Киев ввел программу софинансирования жилья для киевлян-участников боевых действий и программу льготного кредитования является еОселя, которая также доступна для военных.

Для участия в программе софинансирования нужно стать на квартирный учет, а для участия в еОселе можно подать заявку онлайн через портал Дия. Подробные условия можно узнать в публикации на сайте КГГА.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевВиталий КличкоЖилье