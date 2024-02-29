Київрада проголосувала за створення комісії з питань взаємодії з центральною владою

Як зазначив співголова фракції "УДАР" Віталія Кличка у Київраді Дмитро Білоцерковець, тимчасову контрольну комісію створено для вивчення стану взаємодії щодо забезпечення державних гарантій і додаткових прав Київської міської ради, Київського міського голови, передбачених ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ".

"Говорячи простими словами, ми створюємо майданчик для комунікації та взаємодії центральної та міської влади на благо Києва. Важливо провести чесний діалог, зокрема про те, чому у столиці забирають найбільше податків, та коли парламент нарешті ухвалить довгоочікуваний законопроєкт щодо збереження культурної спадщини", - наголосив Білоцерковець.

Він також додав, що за результатами роботи комісії будуть напрацьовані пропозиції щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування Києва з органами державної влади.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада 22 лютого прийняла постанову про створення Тимчасової спеціальної комісії з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ТСК у парламенті створили, "щоб продовжувати маніпулювати суспільством, розповсюджувати неправдиву інформацію та дискредитувати столичну владу".