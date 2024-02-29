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Киевсовет проголосовал за создание комиссии по вопросам взаимодействия с центральной властью

Фото: Киевсовет проголосовал за создание комиссии по вопросам взаимодействия с центральными властями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Киевский городской совет создал временную контрольную комиссию по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления в Киеве с Верховной радой, Кабинетом министров, центральными органами исполнительной власти и их территориальными органами. Решение было принято на пленарном заседании горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Как отметил сопредседатель фракции "УДАР" Виталия Кличко в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, временная контрольная комиссия создана для изучения состояния взаимодействия по обеспечению государственных гарантий и дополнительных прав Киевского городского совета, Киевского городского головы, предусмотренных ЗУ "О столице Украины - городе-герое Киеве".

"Говоря простыми словами, мы создаем площадку для коммуникации и взаимодействия центральных и городских властей на благо Киева. Важно провести честный диалог, в частности о том, почему в столице забирают больше налогов, и когда парламент наконец примет долгожданный законопроект по сохранению культурного наследия", - подчеркнул Белоцерковец.

Он также добавил, что по результатам работы комиссии будут выработаны предложения по улучшению взаимодействия органов местного самоуправления Киева с органами государственной власти.

Ранее сообщалось, что Верховная рада 22 февраля приняла постановление о создании Временной специальной комиссии по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ВСК в парламенте создали, "чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичные власти".

 

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