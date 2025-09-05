Київрада буде просити Зеленського звільнити голову Деснянської РДА: деталі скандала

"Такі дії голови Деснянської РДА, за їх словами, мають ознаки зловживання владою та перевищення повноважень і є несумісними зі статусом публічного службовця.

"Напад на депутатку - це напад на весь депутатський корпус і громаду столиці, яку ми представляємо. У зв’язку з цим Київрада звернеться до Президента з вимогою негайного звільнення голови РДА", - зазначають депутати у зверненні.

Окреме звернення також адресоване Першій леді України Олені Зеленській із проханням "підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі".

Депутати Київради також наголосили, що перебування Максима Бахматова, який побив жінку, на посаді голови РДА дискредитує органи державної влади та особисто Президента, який його призначив.