Киевсовет будет просить Зеленского уволить главу Деснянской РГА: детали скандала

"Такие действия главы Деснянской РГА, по их словам, имеют признаки злоупотребления властью и превышения полномочий и несовместимы со статусом публичного служащего.

"Нападение на депутата - это нападение на весь депутатский корпус и общину столицы, которую мы представляем. В связи с этим Киевсовет обратится к Президенту с требованием немедленного увольнения главы РГА", - отмечают депутаты в обращении.

Отдельное обращение также адресовано Первой леди Украины Елене Зеленской с просьбой "поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти".

Депутаты Киевсовета также отметили, что пребывание Максима Бахматова, который избил женщину, на должности главы РГА дискредитирует органы государственной власти и лично президента, который его назначил.