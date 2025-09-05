RU

Киевсовет будет просить Зеленского уволить главу Деснянской РГА: детали скандала

Фото: глава Деснянской РГА Максим Бахматов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Депутаты Киевского городского совета на ближайшем пленарном заседании планируют обратиться к президенту Украины и Первой леди с требованием увольнения главы Деснянской РГА после применения им физической силы к депутату Анне Старостенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение, которое подписали депутаты Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, Александр Бродский, Владислав Андронов, Леонид Емец, Мирослава Смирнова, Екатерина Кириченко, Зоя Ярош и Михаил Ищенко.

"Такие действия главы Деснянской РГА, по их словам, имеют признаки злоупотребления властью и превышения полномочий и несовместимы со статусом публичного служащего.

"Нападение на депутата - это нападение на весь депутатский корпус и общину столицы, которую мы представляем. В связи с этим Киевсовет обратится к Президенту с требованием немедленного увольнения главы РГА", - отмечают депутаты в обращении.

Отдельное обращение также адресовано Первой леди Украины Елене Зеленской с просьбой "поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти".

Депутаты Киевсовета также отметили, что пребывание Максима Бахматова, который избил женщину, на должности главы РГА дискредитирует органы государственной власти и лично президента, который его назначил.

 

Детали инцидента

Напомним, 27 августа в помещении Деснянской РГА ее глава Максим Бахматов во время своего публичного отчета избил депутата Киевсовета Анну Старостенко из-за того, что она подошла к микрофону и хотела взять слово.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей - квалифицировать действия этого чиновника по закону.

Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, требует немедленного увольнения Бахматова.

