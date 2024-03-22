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У "Київпастрансі" призначили тимчасового в.о гендиректора після звільнення Левченка

Фото: Дмитро Левченко, колишній генеральний директор "Київпастрансу" (kpt.kyiv.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Обов'язки генерального директора КП "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник колишнього гендиректора підприємства Євген Пушков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Звільнення Левченка 

Вчора, 21 березня, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення генерального директора "Київпастрансу" Дмитра Левченка. Зокрема він заявив, що також буде звільнений директор з виробництва Павло Кирилюк. 

Призначення в.о гендиректора 

Як пише КМДА, обов'язки генерального директора тимчасово виконуватиме заступник Кирилюка Євген Пушков. 

 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 14 березня, з’явилося розслідування Bihus.Info, в якому журналісти розглянули дороге майно родини директора КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. На наступний день Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обовʼязків.

Вже 20 березня міський голова прийняв відставку директора КП, який очолював підприємство більше дев'яти років.

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КиївКМДА