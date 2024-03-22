У "Київпастрансі" призначили тимчасового в.о гендиректора після звільнення Левченка

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 14 березня, з’явилося розслідування Bihus.Info, в якому журналісти розглянули дороге майно родини директора КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. На наступний день Кличко заявив, що Брагінського буде відсторонено від виконання обовʼязків.

Вже 20 березня міський голова прийняв відставку директора КП, який очолював підприємство більше дев'яти років.

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