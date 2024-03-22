В "Киевпасстрансе" назначили временного и.о гендиректора после увольнения Левченко

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 марта появилось расследование Bihus.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество семьи директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. На следующий день Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.

Уже 20 марта городской голова принял отставку директора КП, возглавлявшего предприятие более девяти лет.

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