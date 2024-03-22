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В "Киевпасстрансе" назначили временного и.о гендиректора после увольнения Левченко

Фото: Дмитрий Левченко, бывший генеральный директор "Киевпасстранса" (kpt.kyiv.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" будет временно выполнять заместитель бывшего гендиректора предприятия Евгений Пушков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Увольнение Левченко

Вчера, 21 марта, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении генерального директора "Киевпасстранса" Дмитрия Левченко. В частности, он заявил, что также будет уволен директор по производству Павел Кирилюк.

Назначение и.о гендиректора

Как пишет КГГА, обязанности генерального директора временно будет исполнять заместитель Кирилюка Евгений Пушков. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 марта появилось расследование Bihus.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество семьи директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. На следующий день Кличко заявил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей.

Уже 20 марта городской голова принял отставку директора КП, возглавлявшего предприятие более девяти лет.

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КиевКГГА