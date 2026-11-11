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Київ зупинився у заторах: де найскладніший рух 11 листопада та скільки коштує таксі

09:08 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Київ зупинився у заторах: де найскладніший рух 11 листопада та скільки коштує таксі Фото: Рух через Дніпро ускладнено 11 листопада (скриншот t.me/kyivoperat)
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Київ вранці 11 листопада охопили сильні затори в напрямку лівого берега. На ключових магістралях і переправах через Дніпро утворилися затримки, час очікування на деяких ділянках сягає майже години.

РБК-Україна зібрало в матеріалі, що відомо про ситуацію на дорогах столиці і скільки коштує таксі.

Обмеження на мостах та затримки до 55 хвилин

Найскладніша ситуація спостерігається на підходах до переправ між берегами:

Північний міст: рух відновили лише частково. З лівого на правий берег курсує одна смуга виключно для пасажирського транспорту. З правого на лівий рух відкрито двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів. Вантажівки на підʼїздах до мосту патрульні спрямовують через Подільський міст.

Південний міст: для легкових авто та громадського транспорту додаткових обмежень за резервною схемою немає. Вантажівки, які рухаються з лівого берега на правий, спрямовують через Дарницький міст.

Міст Патона: на ньому планують реверсивний рух у години пік. З 07:00 до 10:00 три смуги з п'яти передбачені для руху на правий берег, з 16:00 до 20:00 на лівий. Водночас КМДА раніше зазначала, що про фактичний запуск реверсу повідомить додатково.

За даними сервісів моніторингу трафіку, найвищий рівень затримок зафіксовано на таких магістралях:

  • Воскресенський проспект: затримка сягає 55 хвилин;
  • Дарницький міст: близько 14 хвилин;
  • Дніпровська набережна: затримка становить 12 хвилин;
  • проспект Валерія Лобановського: до 9 хвилин;
  • вулиця Велика Васильківська: до 5 хвилин.

Які ціни пропонують таксі

Через великий попит та обмеження руху на мостах вартість поїздок між берегами зросла. Для прикладу, поїздка за маршрутом Русанівка - Майдан Незалежності у популярних сервісах обійдеться:

  • Bolt: економ-клас - від 424 грн, Comfort - 467 грн, Priority - 521 грн, а Business - 670 грн.
  • Uklon: стандартний тариф коштує від 461 грн, Comfort та "Жіночий" - 508 грн, Business - 589 грн, а клас Prime сягає 780 грн.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути, за можливості надавати перевагу метрополітену та залишати смугу для руху оперативно-рятувальних служб.

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