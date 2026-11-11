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Киев остановился в пробках: где самое сложное движение 11 ноября и сколько стоит такси

09:08 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Киев остановился в пробках: где самое сложное движение 11 ноября и сколько стоит такси Фото: Движение через Днепр затруднено 11 ноября (скриншот t.me/kyivoperat)
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Киев утром 11 ноября охватили сильные пробки в направлении левого берега. На ключевых магистралях и переправах через Днепр образовались задержки, время ожидания на некоторых участках составляет почти час.

РБК-Украина собрало в материале, что известно о ситуации на дорогах столицы и сколько стоит такси.

Ограничения на мостах и задержки до 55 минут

Самая сложная ситуация наблюдается на подходах к переправам между берегами:

Северный мост: движение было восстановлено лишь частично. С левого на правый берег курсирует одна полоса только для пассажирского транспорта. С правого на левое движение открыто двумя полосами для пассажирского транспорта и легковых автомобилей. Грузовики на подъездах к мосту патрульные направляют через Подольский мост.

Южный мост: для легковых автомобилей и общественного транспорта дополнительных ограничений по резервной схеме нет. Грузовики, двигающиеся с левого берега на правый, направляют через Дарницкий мост.

Мост Патона: на нем планируют реверсивное движение в часы пик. С 07:00 до 10:00 три полосы из пяти предусмотрены для движения на правый берег, с 16:00 до 20:00 на левый. В то же время, КГГА ранее отмечала, что о фактическом запуске реверса сообщит дополнительно.

По данным сервисов мониторинга трафика, самый высокий уровень задержек зафиксирован на следующих магистралях:

  • Воскресенский проспект: задержка достигает 55 минут;
  • Дарницкий мост: около 14 минут;
  • Днепровская набережная: задержка составляет 12 минут;
  • проспект Валерия Лобановского: до 9 минут;
  • улица Большая Васильковская: до 5 минут.

Какие цены предлагают такси

Из-за большого спроса и ограничения движения на мостах стоимость поездок между берегами выросла. Например, поездка по маршруту Русановка - Майдан Незалежности в популярных сервисах обойдется:

  • Bolt: эконом-класс - от 424 грн, Comfort - 467 грн, Priority - 521 грн, а Business - 670 грн.
  • Uklon: стандартный тариф стоит от 461 грн, Comfort и "Женский" - 508 грн, Business - 589 грн, а класс Prime достигает 780 грн.

Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты, по возможности отдавать предпочтение метрополитену и оставлять полосу для движения оперативно-спасательных служб.

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