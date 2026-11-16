Київ знову потонув у заторах: де найскладніший проїзд 16 листопада

На підʼїздах до мосту Патона та Південного мосту скупчилося багато автівок. Перевантажена навіть смуга для громадського транспорту.

За інформацією ЗМІ, затори спостерігаються орієнтовно з 07:30.

Ситуацію із заторами у напрямку Південного мосту показали на відео.

Нагадаємо, Росія модернізувала ракети "Іскандер" для точніших ударів по мостах.

Їх оснастили оптичними та радіолокаційними головками самонаведення, які, за словами радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова, використовували під час нещодавніх ударів по київських мостах.