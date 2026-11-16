Киев снова утонул в пробках: где самый сложный проезд 16 ноября

На подъездах к мосту Патона и Южному мосту скопилось много автомобилей. Перегружена полоса для общественного транспорта.

По информации СМИ, пробки наблюдаются ориентировочно с 07:30.

Ситуацию с пробками в направлении Южного моста показали на видео.

Напомним, Россия модернизировала ракеты "Искандер" для более точных ударов по мостам.

Их оснастили оптическими и радиолокационными головками самонаведения, которые, по словам советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, использовали во время недавних ударов по киевским мостам.