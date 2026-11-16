Киев снова утонул в пробках: где самый сложный проезд 16 ноября

Киев в понедельник утром стал в огромных пробках на подъездах к мостам с левого берега на правый. Автомобилей на дорогах становится все больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.
На подъездах к мосту Патона и Южному мосту скопилось много автомобилей. Перегружена полоса для общественного транспорта.
По информации СМИ, пробки наблюдаются ориентировочно с 07:30.
Ситуацию с пробками в направлении Южного моста показали на видео.
Напомним, Россия модернизировала ракеты "Искандер" для более точных ударов по мостам.
Их оснастили оптическими и радиолокационными головками самонаведения, которые, по словам советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, использовали во время недавних ударов по киевским мостам.
Также в Киеве с 13 ноября заработали четыре новых временных троллейбусных маршрута.
Дублировавшие их автобусы отменили, запустив еще два временных автобусных маршрута.